70 Jahre Puma: Wie ein 30-Jähriger die Sportmarke rettete

Es hätte eine harmonische Familiengeschichte mit Happy End sein können. Doch für die Brüder Rudolf und Adolf "Adi" Dassler sollte es anders kommen. In den 40er Jahren geraten die beiden fränkischen Sportschuhfabrikanten in Streit. Aus einer Firma werden zwei Weltkonzerne - Adidas und Puma. Seither behaupten sich die Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach auf dem Markt.

Am Montag (1. Oktober) werden es für Puma 70 Jahre, denn die Raubkatze feiert Geburtstag. Der Eintrag ins Handelsregister am 1. Oktober 1948 gilt als Geburtsstunde Pumas.

Heute gibt es von Altersschwäche keine Spur: Nach einer Schwächephase 2013 und 2014, als das Sportlifestyle-Sortiment zeitweise an Glanz einbüßte, ist der Umsatz in den vergangenen Jahren auf ein Rekordhoch geklettert. Mehr als vier Milliarden Euro konnte Puma 2017 einnehmen. Und auch dieses Jahr läuft es dank namhafter Markenbotschafter und guter Geschäfte auf den so wichtigen Märkten in den USA und China rund für Chef Björn Gulden. Erst im Juli erhöhte er erneut die Umsatzprognose.

Weg aus der Krise

Doch es lief längst nicht immer so gut. 1993 wäre die Geschichte des weltweit aktiven Sportartikelherstellers fast zu Ende gegangen. Puma steckte in der Krise, machte immer weitere Verluste und verlor Marktanteile. Die Sportschuhe der Marke waren nicht mehr angesagt und landeten auf manchen Wühltischen der Republik. Höchstens noch was für Vati, spottet die Konkurrenz damals. Vom glänzenden Lifestyle-Unternehmen heute war die Raubkatze da weit entfernt.

Auch der langjährige Marketing-Chef und Gründer der Puma-Werbeabteilung, Helmut Fischer, erinnert sich an die Zeit. Das sei eine schwere Zeit gewesen, sagt der 68-Jährige. 40 Jahre lang war er bei dem Unternehmen beschäftigt und kümmert sich heute um das Archiv in Herzogenaurach, etwa 20 Autominuten von Nürnberg entfernt. Intern wird er wegen seiner großen Verbundenheit zum Konzern auch Mr. Puma genannt.