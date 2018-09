42.000 Euro: So sieht das teuerste Dirndl der Welt aus

Was macht dieses Dirndl so teuer?

Ich würde nicht unbedingt sagen, was macht es "so teuer", sondern eher, was macht es "so außergewöhnlich". Zu etwas ganz Besonderem wird das Dirndl einerseits durch die exklusive Materialwahl sowie durch die zeitaufwändige Herstellung in Handarbeit. Das Mieder aus Seide ist eine Rarität, denn es wird in vier Wochen Arbeitszeit von Hand mit einem filigranen Rankenmuster bestickt. Der Rockteil, ebenfalls aus Seide, und die Schürze aus feiner Wildseide vervollständigen den edlen Look. Das Highlight des Dirndl ist die Taillenkette als moderne Neuinterpretation des klassischen Charivaris. Die mehrreihige Kette ist aus 18-karätigem Roségold gefertigt und mit echten weißen Perlen versehen. Die kreisförmigen Zierelemente sind vollständig mit weißen Diamanten besetzt. Ich habe die Kette selbst entworfen und sie von einer Goldschmiedemeisterin in Pforzheim in etwa 100 Arbeitsstunden anfertigen lassen. Mir war es besonders wichtig, dass das Design modern und zeitlos ist, so dass die Kette auch zu anderen Anlässen und Kleidern um die Taille oder um den Hals getragen werden kann.