2 Mio. Follower: Influencerin schafft es nicht, 36 Shirts zu verkaufen

Die Eckdaten hätten eigentlich Großes hoffen lassen. 2,6 Millionen Follower hat Influencerin Arii auf Instagram - und gehört mit diesen eigentlich zur Oberliga auf der Social-Media-Plattform. Wer sich so eine große Fangemeinde aufgebaut hat, kann mit dieser sehr viel Geld verdienen. Immer mehr internationale Influencer gehen nicht mehr nur Kooperationen mit Modemarken ein, für deren Kollektionen sie auf ihren Kanälen werben, sondern lancieren auch ihre eigenen Kollektionen.

Influencer verkaufen nicht automatisch gut

So auch der Plan von Arii. Mit ihrer Marke namens Era wollte sich die junge Frau ein zweites Standbein aufbauen - und scheiterte damit bereits zu Beginn kläglich. In einem mittlerweile gelöschten Instagram-Posting gab die 18-Jährige zu, dass sie 36 T-Shirts an ihre Follower verkaufen müssen hätte, damit die Kollektion regulär in Produktion gehen können hätte. Doch ihre zwei Millionen Follower kauften ihr nichts ab.

Wie kann das sein? Die erste Frage, die sich hier stellt: Sind Ariis Follower gar keine echten, sondern nur gekauft? Auf Twitter wird bereits fleißig analysiert. Sie habe definitiv viele echte Follower, sagen dort viele Nutzer, jedoch seien die Likes und Kommentare unter den einzelnen Fotos nicht der großen Followerzahl entsprechend. "Aber sie hat definitiv genug Follower, um 36 Stück von was auch immer zu verkaufen", schreibt Jack Appleby, ein Experte für kreative Strategien, auf seinem Account.