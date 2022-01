Zwillinge: Ronaldos Freundin Georgina Rodríguez zeigt ihren Babybauch

Mit ihrer Ankündigung brachen Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodríguez im letzten Jahr den Rekord für die meisten Instagram-Likes auf einem Foto. Mit breiten Grinsen strahlten sie damals gemeinsam in die Kamera und hielten ein Ultraschallbild ihrer Zwillinge in die Kamera. Danach veröffentlichten sie jedoch kaum Bilder der schwangeren Moderatorin. Nun zeigte sich die 28-Jährige im Bikini am Strand.

Ganz schön schwanger: Rodríguez zeigt ihren Babybauch

Fußball-Star Ronaldo teilte Urlaubsgrüße von sich und seiner Familie an seine über 397 Millionen Follower auf Instagram. Gemeinsam mit seinen vier Kindern posierte er fröhlich am Strand von Dubai. Der vierfache Vater präsentierte anschließend stolz sein Familienfoto auf seinem Profil. Auch seine hochschwangere Freundin Georgina Rodríguez war auf dem Bild mit dabei. Mit prallen Babybauch zeigte sie sich im blauen Bikini mit ihrem Partner und den vier Sprösslingen.