Cristiano Ronaldo: Folgt nun die große Hochzeit mit Georgina Rodríguez?

Läuten bald die Hochzeitsglocken? Wenn es nach Cristiano Ronaldo geht, dann zu "1000 Prozent". Der Fußballer sprach in einem Interview über seine Hochzeitspläne mit Partnerin Georgina Rodríguez. Der 36-Jährige warte allerdings noch, auf den besonderen Moment, um vor seiner Freundin vor die Knie zu gehen und anschließend gemeinsam vorm Altar "Ja" zu sagen.

Cristiano Ronaldo plant Hochzeit mit Georgina Rodríguez

Der 36-jährige Fußballer, der seit mehr als fünf Jahren mit Georgina Rodríguez zusammen ist, sagte bereits zuvor, dass sie "eines Tages" heiraten werden. Der Heiratsantrag wurde bisher jedoch noch nicht gemacht - könnte aber bald geschehen, wie der Sportler in der neuen Netflix-Dokumentation "Ich bin Georgina" über seine Freundin und sich andeutete: "Es könnte in einem Jahr sein, oder es könnte in sechs Monaten oder in einem Monat sein. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es passieren wird."