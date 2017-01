Zwillinge für George und Amal Clooney?

Die Gerüchteküche brodelt gewaltig: Amal Clooney (38) soll nicht nur schwanger sein, sondern laut dem Magazin InTouch obendrein Zwillinge erwarten.

Doppeltes Babyglück?

"Ein Bub und ein Mädchen", verrät ein Insider. "Als sie herausgefunden haben, dass es Zwillinge sind, waren sie ganz schön überrascht, aber auch ängstlich, schließlich wäre für beide auch ein Baby absolut ausreichend gewesen. Aber, dass es ein Bub und ein Mädchen sind, macht die beiden superhappy. Sie haben das Gefühl, den Familien-Jackpot geknackt zu haben."

Foto: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

"Sie können es kaum fassen, dass sie in ein paar Monaten schon Eltern für gleich zwei Babys sind. Sie haben total viel Spaß daran, sich die neuesten Gadgets für Kleinkinder anzuschauen und alles für die Zwillinge vorzubereiten. Sie werden so wunderbare Eltern sein", so die Quelle des Promiblattes weiter.

Die Cloones selbst haben die Babygerüchte bisher weder dementiert noch bestätigt. Amal hatte zuletzt für Schlagzeilen um eine angebliche Schwangerschaft gesorgt, als sie sich mit einem kleinen Bäuchlein bei einer Veranstaltung gezeigt hatte (dazu mehr).