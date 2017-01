Schon vor einem Jahr gab es Schwangerschaftsgerüchte um Amal Clooney die sich bekanntermaßen als falsch herausgestellt haben. Nun wird von US-Medien wieder fleißig spekuliert, ob die Clooneys Nachwuchs bekommen.

Die libanesische Ausgabe des Daily Star schreibt sogar von einer Zwillings-Geburt im März. Dann wäre die 38 Jährige aber bereits hochschwanger.

Was die Spekulationen nun weiter anheizt, sind Bilder von George und Amal, die die Staranwältin in einem weit geschnittenen Minikleid zeigen, unter dem sich tatsächlich ein Bäuchlein wölbt. Bei der sonst so gertenschlanken Amal ein ungewöhnlicher Anblick. Vielleicht haben sie die Fotografen aber auch nur unvorteilhaft erwischt und die Wölbung kommt nicht von einem kleinen Bauch.

Repost @stylevoguette ❤ Ein von Amal Clooney (@amalclooney) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 13:50 Uhr

Die nächsten Monate werden aber ohnehin zeigen, ob die US-Gazetten recht hatten.

Fotos vom 20. Oktober 2016 zeigen die Anwältin jedenfalls noch ganz ohne Bäuchlein oder mehr Kilos am Set von Georges neuen Film in Los Angeles.

Foto: photopress.at

