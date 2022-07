Zurück zur alten Form: Die Fitnessroutine von Fürstin Charlène

Nach längeren gesundheitlichen Problemen und einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt absolviert Fürstin Charlène inzwischen wieder regelmäßig offizielle Auftritte. Das vergangene Jahr hatte die ehemalige Profischwimmerin großteils in Südafrika verbracht. Ihr Zustand hatte ihr eine Rückreise nach Monaco lange unmöglich gemacht. Dass sie sich trotz ihrer Situation nicht unterkriegen lassen werde, dessen war sich Charlènes Vater aber sicher. "Basierend auf der Art und Weise, wie sie früher trainiert hat, weiß ich, dass sie hart im Nehmen ist und das durchstehen und viel stärker daraus hervorgehen wird", hatte Michael Wittstock dem südafrikanischen You-Magazin im Dezember des vergangenen Jahres versichert, kurz nachdem sich die Fürstin wegen körperlicher und seelischer Erschöpfung in eine Klinik außerhalb Monte Carlos zurückgezogen hatte.

Charlène gilt als Kämpfernatur

Tatsächlich gilt die Frau von Fürst Albert II. als wahre Kämpfernatur. Ehemalige Schwimmkollegen der Olympiateilnehmerin, die in den Nullerjahren mit ihr in Südafrika trainierten, beschreiben sie gegenüber dem Magazin Tatler als ehrgeizig und dem Sport verpflichtet. In jungen Jahren habe die Fürstin ihre Zeit lieber mit Üben verbracht, während andere Kinder spielten. Dabei konnte sie auch mal "hart zu sich selbst" sein, wenn sie keine guten Leistungen erbrachte. Sie sei eine "ehrgeizige" Schwimmerin gewesen, die entschlossen gewesen sei, die Beste in ihrem Sport zu sein. Generell solle man Charlènes Kraft nicht unterschätzen, teilten namentlich nicht genannte Freunde der Fürstin zu Beginn des Jahres dem Tatler mit.