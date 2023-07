William verriet George angeblich erst kürzlich ganze Wahrheit über seine Zukunft

Prinz George, der am 22. Juli seinen zehnten Geburtstag feiert, soll von seinen Eltern Prinz William und Prinzessin Kate die längste Zeit im Unklaren darüber gelassen worden sein, dass er eines Tages aller Wahrscheinlichkeit nach den britischen Thron besteigen wird.

Einem Freund der Familie zufolge wollten "William und Kate die Kinder so gut wie möglich schützen, insbesondere vor der Vorstellung, dass sie adelig sind und vor allem, was damit einhergeht". Gegenüber der britisch Sun gab die namentlich nicht genannte Quelle weiter an: "Tatsächlich wusste George lange nicht wirklich, dass er ein Royal ist (...)." Bei Veranstaltungen wie "Trooping the Colour" sei George früher gesagt worden, dass seine Ugroßmutter Elizabeth II. eben "eine ganz besondere, sehr beliebte Frau sei", die deshalb am Balkon des Buckingham-Palastes beklatscht werde.

