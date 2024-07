Zu verkaufen: Der Multi-Millionen-Wohntraum von Michael Douglas und Zeta-Jones

Zeta-Jones hatte das Anwesen, in dem sie und ihre Familie ihrer Aussage nach "viele glückliche Zeiten" verbrachten, im Jahr 2019 für 4,5 Millionen US-Dollar gekauft. Das Herrenhaus verfügt über acht Schlafzimmer.

Rund 1.100 Wohnfläche auf fast fünf Hektar Land machen die Immobilie zu einem wahren Luxus-Traum. Das historische Anwesen ist eingebettet in die malerische Flusslandschaft, umgeben von dichten Bäumen. Das Haus, welches in etwa 19 Kilometern Entfernung von New York City im exklusiven Matthiessen Park in Irvington liegt, verfügt außerdem über einen gepflegten Garten.

Da Michael Douglas und Zeta-Jones offenbar planen, mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen, wollen sie das Anwesen, welches unter dem Namen Longmeadow bekannt ist, jetzt aber verkaufen.