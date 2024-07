Jennifer Aniston besitzt nicht nur ein Haus in Bel Air, sondern auch eines in Montecito - wo auch Herzogin Meghan und Prinz Harry wohnen.

Ein Hauch von Luxus: Jennifer Anistons geheimes Refugium in Montecito

Auf Instagram hat Jennifer Aniston ihren Fans schon so manches Mal Einblicke in ihr luxuriöses Anwesen in Bel Air gegeben.

Die Millionen-Dollar-Villa im Nobelbezirk Bel Air in Los Angeles bewohnte Aniston einst mit ihrem Ehemann Justin Theroux. Seit der Trennung lebt sie in dem knapp 800-Quadratmeter-Anwesen mit ihren drei Hunden Lord Chesterfield, Clyde und Sophie. Vor dem Einzug arbeitete die Schauspielerin mit dem Innenarchitekten Stephen Shadley zusammen, um das von Harold W. Levitt entworfene Haus aus den 1970er-Jahren in einen einladenden Rückzugsort zu verwandeln. Shadley: "Jen fühlt sich zu Holz, Stein und Bronze hingezogen. Materialien, die echte Substanz und Tiefe haben. Egal, wie schön oder glamourös etwas ist, es muss warm und einladend sein."

Jennifer Anistons geheimes Farmhaus in Montecito Doch was vielleicht nicht alle wissen: Der ehemalige "Friends"-Star nennt auch ein stattliches Landhaus in Montecito sein Eigen, jener exklusiven Gegend, in der auch Prinz Harry und Herzogin Meghan leben. Mediterranes Flair, kalifornische Lässigkeit, prominente Nachbarn und viel Privatsphäre: Montecito im mondänen Santa Barbara ist vor allem als Promi-Enklave bekannt. Aniston hat hier vor rund zwei Jahren ein palastartige Haus von Moderatorin Oprah Winfrey für angeblich fast 15 Millionen US-Dollar erworben. Wie Fotos, die von der Daily Mail veröffentlicht wurden, zeigen, wird das Landhaus derzeit aufwendigen Umbauarbeiten unterzogen (zu sehen hier).

Neue Fotos zeigen den Umbau, den Aniston durchführen lässt, um das Anwesen in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln. Die Schauspielerin scheint unter anderem einen Pool im Hinterhof installieren zu lassen. Der üppige Rasen, der zuvor das Grundstück zierte, wurde vollständig entfernt, um die neuen Annehmlichkeiten unterzubringen. Das Haus verfügte laut Daily Mail früher über einen Hof mit einer Steintreppe, die zu einem von viel Grün umgebenen Rasen führte. Das 410 Quadratmeter große Bauernhaus befindet auf einem großen Grundstück und verfügt über vier Schlafzimmer. Talkshow-Queen Oprah Winfrey hatte das Haus und das dazugehörende Grundstück im Jahr 2021 für 10,5 Millionen US-Dollar gekauft. Das Terrain ließ Winfrey in zwei Grundstücke aufteilen. Das Haupthaus gehört jetzt Aniston. Die dazugehörigen zwei kleineren Cottages wurden für knapp 2,5 Millionen US-Dollar Oprahs langjährigem Freund und Personal Trainer Bob Greene verkauft. Laut Architectural Digest bietet Anistons neues Anwesen, welches 1998 erbaut wurde, "einen malerischen Blick auf das Meer und die Berge, mehrere Terrassen, Gärten und einen riesigen Parkplatz, alles auf einem privaten Grundstück inmitten von Eichen, am Ende einer langen, umzäunten Auffahrt".