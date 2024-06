Zu verkaufen: Das Luxus-Heim von Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Auf Instagram, sowie in einer Folge der Netflix-Serie "Get Organized With the Home Edit", durften Fans Einblicke in die Luxus-Villa erhaschen, welche auf einem baumbewachsenen Berghang steht.

Zur Ausstattung der Luxus-Villa gehören fünf Kamine und eine Feuerstelle, ein Heimkino, ein Büro mit Glaswänden und französischen Türen, die zu den Außenanlagen führen.