Wenn Stars über ihre Herkunft schwindeln - und sich ärmer machen als sie sind

Hilaria Baldwin

"Ja, ich bin ein weißes Mädchen", sagte Baldiwn in einem Video auf Instagram. "Ich wurde in Boston geboren und bin mit meiner Familie zwischen Massachusetts und Spanien aufgewachsen. Meine Eltern und Geschwister leben in Spanien und ich habe mich entschieden, hier in den USA zu leben."

"Ethnisch gesehen bin ich eine Mischung aus vielen, vielen, vielen Dingen. Ich bin mit zwei Kulturen aufgewachsen", verteidigte sie sich. In den darauffolgenden Tagen tauchten mehrere Videos von Hilarias früheren Fernsehauftritten auf, bei denen sie mit spanischem Akzent sprach, darunter eines, in dem sie das englische Wort für "Gurke" zu vergessen schien. Zusätzliche Beiträge zeigten, dass Hilarias Mutter über das Aufwachsen in Longmeadow, Massachusetts, sprach, wo sie den größten Teil ihrer Karriere als Medizinerin verbrachte.