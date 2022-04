Zu fünft: No Angels sorgen in TV-Show für Überraschung

Anfang der 2000er-Jahre gewannen die No Angels als fünfköpfige Band die Castingshow "Popstars". Es folgten etliche Erfolge mit Hits wie "Daylight in your Eyes". Nach einigen gemeinsamen Jahren folgte jedoch die Trennung. Für ihr Comeback 2021 kamen nicht alle Bandmitglieder zurück. Während sich Lucy Diakovska (46), Sandy Mölling (40), Nadja Benaissa (39) und Jessica Wahls (45) dazu entschlossen hatten, wieder gemeinsam auf die Bühne zurückzukehren, mussten sie dies seither ohne Vanessa Petruo (42) tun. Am Samstag holten sich die Sängerinnen allerdings wieder ein fünftes Bandmitglied für ihren Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" dazu.

No Angels: Auftritt zu fünft in TV-Show

Schon im Vorfeld sorgte ein Instagram-Beitrag auf der offiziellen Seite der Show für Aufmerksamkeit. Zu einem Bild der No Angels stand: "Ja ist denn heut schon Ostern? Noch nicht ganz, trotzdem haben wir schon mal exklusiv was für Euch versteckt. Am Samstag stehen die No Angels bei der "Die Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne! Und - Überraschung! - sie treten zu fünft auf!" Unter den Kommentaren waren viele Spekulationen zu finden, um welche fünfte Person es sich wohl handeln könnte. Einige Fans hofften auch auf eine Rückkehr von Ex-No-Angel Vanessa.