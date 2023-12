Zu dünn? Foto macht Nicole Kidman Opfer von heftigem Bodyshaming

"Ein Teil meines Gehirns denkt einfach nicht so", fuhr sie fort. "Ich sage einfach: 'Oh, das werde ich tragen; es erinnert mich an meine Schuluniform.' Oder: 'Oh mein Gott, ja, das würde ich gerne tun.'"

Sie wolle "nicht wirklich wissen", welche "verletzenden" Dinge die Leute über sie sagen könnten, da dies sie nur davon abhalten würde, in Zukunft kreative Projekte in Angriff zu nehmen. Sie verriet zudem, dass es ihre eigene Entscheidung war, den knappen Mikrorock für das Vanity-Fair-Shooting zu tragen.

"Das war meine Entscheidung", sagte sie. "Und ja, es gehört mir. Ich bin verantwortlich. Was auch immer. Ich übernehme Verantwortung."