"Tagelang nichts gegessen": Danni Büchner bricht in TV-Show zusammen - Notarzteinsatz

Wieso sie nichts gegessen hat, verrät Daniela Büchner dabei nicht. Sie erklärte lediglich, sie würde merken, dass sie sich manchmal etwas zurückziehe. Doch ihre Fans sollen sich keine Sorgen machen. "Aber letztendlich gibt es immer wieder diese Phasen im Leben, wo man sich fragt: 'Mach ich das alles richtig? Ist das der richtige Weg? Bleibt es so?'", so Büchner in ihrer Instagram-Story, die vermuten lässt, dass dich die Wahl-Mallorquinerin mit einer privaten Krise konfrontiert sieht.