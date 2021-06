Zooey Deschanel: Seltener Kommentar über Partner Jonathan Scott

Die US-Schauspielerin Zooey Deschanel ("New Girl") streut ihrem Partner, Fernsehstar Jonathan Scott, sprichtwörtlich Rosen. "Ich denke, Jonathan ist einfach der netteste Mensch der Welt", sagte die 41-Jährige dem Promimagazin Us Weekly. "Ich habe wirklich Glück. Ich versuche nur, so nett zu sein, wie er ist. Und es funktioniert."