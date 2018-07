"Zittere noch heute": Charlene über Schockmoment mit Gabriella

Aus diesem Grund war es ihr auch wichtig, ihren Kindern Jacques und Gabriella so früh wie möglich das Schwimmen beizubringen. "Ich bin sicher, dass sie schwimmen werden, bevor sie laufen", hatte sie kurz nach der Geburt der beiden gemeint.

Nun möchte die 40-Jährige ein größeres Bewusstsein für die Risiken und Gefahren für Nichtschwimmer im Wasser schaffen. "Diese Art Tragödie ereignet sich bei weitem nicht nur in Ländern, in denen es sich die Menschen nicht leisten können, schwimmen zu lernen", erklärte Charlene. "Jedes Jahr ertrinken laut Angaben der WHO 372.000 Menschen."