Fürstin Charlene: Seltener Auftritt mit ihrem Bruder

Am Sonntag absolvierte Fürstin Charlene von Monaco einen seltenen Auftritt an der Seite ihres Bruders Gareth Wittstock – und präsentierte sich dabei auch gleich mit einer neuen Frisur.

Charlene: Auftritt mit Bruder und neuem Look

Zusammen mit Gareth Wittstock besuchte die gebürtige Südafrikanerin ein Charity-Gala-Dinner zu Gunsten ihrer Princess Charlene of Monaco Foundation in Monte Carlo.

Bei dem Event, bei dem Gelder für die bevorstehende Riviera Water Bike Challenge gesammelt wurden, die in Kürze in Monaco stattfinden soll, präsentierte sich Charlene in einem dunkelblauen, asymmetrischen Einteiler. Ihre charakteristisch zurückgekämmten Haare tauschte die zweifache Mama an dem Abend gegen einen jugendlichen Mittelscheitel.

Gareth Wittstock beehrte die Veranstaltung zusammen mit seiner Frau Roisin Galvin. Ebenfalls mit von der Partie waren der ehemalige Südafrikanische Rugby-Spieler Francois Pienaar und dessen Frau Nerine Winter.