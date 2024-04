Zendaya: Hoffe, dass Fans mir mein Alter glauben

Hollywood-Schauspielerin Zendaya war eigenen Angaben zufolge froh, für ihren neuen Film "Challengers: Rivalen" eine erwachsene Frau spielen zu können. "Ich bin immer irgendwo in einer Highschool", sagte Zendaya. Die 27-Jährige ist vor allem bekannt für ihre Rollen in der Teenager-Drama-Serie "Euphoria" und in den drei "Spider-Man"-Filmen mit Tom Holland, wo sie Peter Parkers Mitschülerin spielt.

➤ Hier mehr lesen: Dramatischer Look: Zendaya auf dem Cover der italienischen Vogue