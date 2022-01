Zeitreise: Natascha Ochsenknecht zeigt, wie sie früher aussah

Bald startet die neue Reality-Show rund um die Familie Ochsenknecht auf Sky. Doch auch schon bevor die Sendung am 21. Februar losgeht, gab Natascha Ochsenknecht bisher immer wieder offen Einblicke in ihr Leben. In den letzten Tagen teilte sie beispielsweise ältere Fotos von sich auf Instagram und zeigte damit, wie sie früher aussah.

Natascha Ochsenknecht teilt Fotos aus ihrer Vergangenheit

Die Mutter von Jimi Blue, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht, ist im Reality-TV keine Unbekannte. Immer wieder sah man sie in diversen Fernsehformaten auf dem Bildschirm. Früher war die heute 57-Jährige als Model tätig, wie sie nun mit einigen Bildern aus ihrer Vergangenheit auf Instagram zeigte. Mit frecher Kurzhaar-Frisur posierte sie damals selbstbewusst und sexy bei diversen Fotoshootings vor der Kamera.

Zu ihrem letzten Beitrag schrieb die ehemalige "Dschungelcamp"-Teilnehmerin: "Ihr fragt euch sicherlich warum ich die letzten Tage alte Schinken poste…. Ich räume mein Büro um und hab einige Fotos gefunden die ich euch nicht vorenthalten möchte."