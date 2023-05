Virales Video: Hochrangiger Royal dabei erwischt, wie er bei Krönung einschläft

Am Vorabend bis nach Mitternacht gefeiert

Grund, Schlaf nachzuholen, hätte die 41-Jährige aber allemal: Zara Tindall hatte am Abend vor der Krönung an einem Abendessen im Privatclub Oswald’s teilgenommen, bevor sie und ihr Ehemann Mike Tindall sich auf den Weg zum nahe gelegenen Arts Club machten, wo sie bis nach Mitternacht feierten, wie Page Six berichtet.