Yung Hurn & Co.: Ösi-Rapper als neue Stilikonen?

Versace und Pop bei Mavi

Die Linzerin Mavi Phoenix, die eigentlich Marlene Nader heißt, wird in Deutschland schon länger als "Next Big Thing aus Österreich" gehandelt, und will sich nicht ganz so plakativ inszenieren wie Hurn oder die Berliner Kollegin Haiyti.

Zu ihrem Stil meint sie zur Vogue: "Ehrlich gesagt, verfolge ich nicht sonderlich, was in der Modewelt so passiert. Versace fand ich schon immer ganz geil, mit dem Medusa-Kopf und so. Ein heimisches österreichisches Label, das ich gut finde, ist Wendy & Jim. 032c sind auch top. Ich finde jeden Menschen, der irgendwie seinen eigenen Style fährt, inspirierend. Es muss authentisch wirken und nicht zu gewollt. Mir kommt gerade Harry Styles in den Sinn."

Ihre Musik bezeichnet sie als Pop: "Heute finde ich, dass alles, was ich produziere, am Ende Popmusik ist. Wahrscheinlich um einiges edgier und unkonventioneller als Nummern straighter Pop-Acts und mit einer riesen Portion Hip Hop und teilweise R’n’b bereichert... Aber Pop ist die Klammer, die den Song zusammen hält."