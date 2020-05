X Æ A-12: Elon Musk erklärt, wie man Namen seines Sohnes ausspricht

X wie?

Wie der Junge aber tatsächlich gerufen wird, blieb offen. Bis jetzt, denn nun erklärte Musk in einer Episonde des "The Joe Rogan Experience"-Podcasts (Anmerkung: Joe Rogan ist ein amerikanischer Komiker und Schauspieler), wie man den Namen ausspricht. "X wie der Buchstabe X (Anm.: Englisch ausgesprochen "ex"), das Æ wird wie 'Ash' ausgesprochen. A-12 war mein Beitrag", so der Tesla-Chef, der verriet, dass es ansonsten seine Partnerin war, die auf den Namen gekommen war.