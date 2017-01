Wütend: Madonna über Liebhaber & Sexismus

Die öffentliche Kritik an Madonnas Beziehungen zu deutlich jüngeren Männern sind an der Popsängerin nicht spurlos vorübergegangen. "Ich habe mich immer unterdrückt gefühlt", sagte die 58-Jährige in einem Interview mit dem US-Magazin "Harper's Bazaar". Madonna wittert Doppelmoral, denn die negativen Kommentare zu ihrem Liebesleben seien vor allem darauf zurückzuführen, "dass ich eine Frau bin".

Foto: REUTERS