Worauf Cindy Crawford bei Tochter Kaia neidisch ist

US-Supermodel Cindy Crawford beneidet ihre 21-jährige Tochter Kaia um ihre Haarpracht. "Ich sehe meine Tochter an und bemerke, dass ihr Haar glänzt und gesund aussieht. Sie hat mein altes Haar und ich will es zurück", sagte Crawdord in einem Interview mit dem Magazin InStyle. Sie sei sich bewusst gewesen, dass sich ihre Haut mit zunehmendem Alter verändern würde, dass dies mit ihrer Mähne auch passiert, habe sie überrascht.

Crawford: Kompliment ans Haar ihrer Tochter