Woran die Beziehung von "Gilmore Girls"-Star Lauren Graham scheiterte

GegenĂŒber dem US-People-Magazin deutete die 55-JĂ€hrige an, dass sie und Krause unterschiedliche ZukunftsplĂ€ne hatten. "Einer der negativen Aspekte war, dass wir als Menschen in den Vierzigern eine Beziehung eingegangen sind, ohne die Fragen zu stellen, die sich Menschen in den Vierzigern stellen sollten", so die mit der Serie "Gilmore Girls" bekannt gewordene Schauspielerin. "Wir hatten eine sehr gute Zeit zusammen. So gut, dass ich möglicherweise einige grundlegende Fragen zu seinen Werten und Visionen nicht gestellt habe. Und dann haben sie uns eingeholt."

"Gilmore Girls" spielte in dem fiktionalen Ort Stars Hollow im US-Bundesstaat Connecticut. Die fĂŒr ihre schnellen und witzigen Dialoge bekannte Serie lief von 2000 bis 2007 in den USA, spĂ€ter auch in Österreich. Melissa McCarthy hatte etwa als tollpatschige Köchin Sookie vor der Kamera gestanden - die beste Freundin der Hauptfigur Lorelai Gilmore.