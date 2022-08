"Luke Danes"-Darsteller Scott Patterson rechnet mit "Gilmore Girls" ab

Schauspieler Scott Patterson sprach in seinem "I Am All In"-Podcast über unangenehme Erfahrungen am Set während der Dreharbeiten für die Erfolgsserie "Gilmore Girls". "Es war beunruhigend", so der heute 63-Jährige über die Arbeit an einer bestimmten Szene.

"Verstörend und ekelhaft"

Patterson verkörperte in der Serie den Restaurant-Besitzer Luke Danes. In einer Folge unterhalten sich Lorelai Gilmore (gespielt von Lauren Graham) und Sookie St. James (Melissa McCarthy) über dessen Kehrseite. Für den Schauspieler eine Erfahrung, die ihn eigenen Aussagen zufolge gedemütigt zurück ließ. "Mir wurde klar, dass das nicht in Ordnung war, ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Es war mir wirklich peinlich", sagt Patterson jetzt. "Es ist ärgerlich, wenn du wie ein Objekt behandelt wirst. Und es ist verstörend und ekelhaft und ich musste das während dieser ganzen Szene und der vielen Einstellungen ertragen", so Patterson. "Es ging nur um den Hintern, den Hintern, den Hintern, den Hintern."