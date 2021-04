"Wonder Woman" Gal Gadot: Ehemann verschlampte ihre Fingerkuppe

Eine nicht gerade g'schmackige Geschichte erzählte die israelische Schauspielerin Gal Gadot nun gegenüber US-Talkmaster Jimmy Kimmel: Sie hat sich in beschwipstem Zustand eine Fingerkuppe abgetrennt, als sie zu Beginn der Corona-Virus Pandemie zu tief ins Glas geschaut hat.

Gal Gadot vermisst eine Fingerkuppe

"Weißt du, in den frühen Tagen der Pandemie, wenn du um 11 Uhr anfängst, Mimosas [Anm. Cocktails, bestehend aus Champagner und gekühltem Zitrussaft] oder Sangria oder was auch immer zu trinken? Also habe ich das gemacht und dann habe ich beschlossen, einen Kohlsalat zu machen", erzählte die 35-jährige Gadot Jimmy Kimmel während eines Fernsehinterviews am Freitag.

"Wie auch immer, ich habe angefangen, das Ding zu hacken, und ich habe mir die Fingerspitze abgehackt", führte die "Wonder Woman"-Darstellering weiter aus.