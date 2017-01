2014 und 2015 gab Wolfgang Joop den sympathischen Juror an der Seite von Heidi Klum und Thomas Hayo in der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Dann stieg er aus. Nun soll der Fashiondesigner laut Bild in der neuen Staffel von GNTM ein Comeback feiern.

Dreharbeiten mit Wolfgang Joop?

Gerade finden in Los Angeles die Dreharbeiten der neuen "Germany's Next Topmodel"-Folgen statt. Neben Heidi Klum, Thomas Hayo und Designer Michal Michalsky ist offenbar auch Joop mit von der Partie.

you are missing the party ????????????????????????????⭐️ @wolfgang.joop @thomashayo @michael.michalsky Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 28. Jan 2017 um 20:51 Uhr

Heidi selbst postete Fotos auf Instagram, auf denen die vier Juroren zu sehen sind. Auf einem Bild liegen sie gemeinsam in einem Bett liegen und ziehen sich die Decke bis an die Nase.

Good night ????ZzzzZzzz.... Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 29. Jan 2017 um 1:36 Uhr

Auf einem anderen Foto sitzt Klum an einem reich gedeckten Tisch auf dem Schoß des 72-jährigen Modemachers. Neben Joops Partner Edwin Lemberg (hinten, links) und Singer-Songwriter "The Bullits" (rechts) sind auch Michalsky und Thomas Hayo auf dem Schnappschuss zu sehen, die sich beide ein Gläschen Wein genehmigen. "Abhängen mit den Jungs", schrieb das Model dazu.

Hanging with my boys @michael.michalsky @thomashayo @wolfgang.joop @thebullitts @edwinlemberg #friends #love #saturdaynight #home #whoisdoingthedishes Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 28. Jan 2017 um 19:29 Uhr

Bis Ende letzter Woche soll Joop für die Dreharbeiten in L.A. gewesen sein. Er soll in der kommenden Staffel allerdings nur einen Gastauftritt absolvieren. GNTM 2017 startet offiziell am 9. Februar auf ProSieben.