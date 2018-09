(W)irrungen: Ex-Paare aus längst vergangenen Tagen

Liv Tyler und Joaquin Phoenix

Sie galten in den 90ern als Traumpaar: Liv Tyler und Joaquin Phoenix haben zumindest drei Jahre lang durchgehalten.

Die " Herr der Ringe"-Darstellerin ist bis heute mit all ihren Ex-Freunden befreundet! "Ich liebe sie alle so sehr! Ich schätze, es kommt darauf an, was passiert, oder? Ich halte Joaquin und alle seine Schwestern für Familie. Wir waren so jung, als wir zusammen waren, von 18 bis 21. Er war meine erste Liebe. Er spielt also eine große Rolle in meinem Leben," so Tyler in einem Interview mit ELLE.