Wimbledon und Wembley: Kate und William vor sportlichem Wochenende

Erst Wimbledon, dann Wembley: Prinz William und Herzogin Kate (beide 39) stehen vor einem sportlichen Wochenende. Am Samstag besucht das royale Paar das Damen-Finale beim Tennisturnier von Wimbledon, wie der Kensington-Palast am Freitag mitteilte. Kate ist Schirmherrin des Ausrichters All England Lawn Tennis Club. Sie will auch das Herren-Endspiel am Sonntag besuchen - dann aber ohne ihren Ehemann.

Der Queen-Enkel ist dafür am Sonntagabend im Londoner Wembley-Stadion dabei, wenn England im Finale der Fußball-Europameisterschaft auf Italien trifft. William ist Präsident des englischen Fußballverbands FA und hat schon mehrere EM-Spiele der Nationalmannschaft in Wembley beobachtet, darunter - mit Kate und dem ältesten Sohn George (7) an der Seite - auch den Achtelfinalsieg über Deutschland (2:0). Britische Medien weisen darauf hin, dass William zu jedem Spiel offensichtlich die gleiche bordeauxrot-blau gestreifte Krawatte getragen hat - die Farben seines Lieblingsvereins Aston Villa.