Willow Smith über ideale Beziehung: "Wünsche mir Mann und Frau"

In der Show trat dann auch ein Dreier-Pärchen auf. Jada Pinkett Smith erklärte, dass es die Idee ihrer Tochter gewesen sei, die Gäste einzuladen. Willow folge ihnen auf Instagram, so Will Smiths Fau. Sie sagte weiter: "Sie (Anm.: Willow) begann deshalb, sich sehr für Polyamorie zu interessieren."

Auf die Frage, ob sie glaube, ihre Tochter werde einmal eine Dreiecksbeziehung führen, antwortete Pinkett-Smith: "Sie ist 18 - wer zur Hölle weiß schon, was passieren wird?"