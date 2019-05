Will Smith über Disneys „Aladdin": „Ich bin nicht blau“

Er ist ein Hollywoodstar, der weiß, wie er sein Publikum amüsiert: Lässig betritt Will Smith in einem knallroten T-Shirt den Saal. Er setzt sein ansteckendes Dauergrinsen auf und winkt jedem Handy zu, das ihm zwecks Fotoschnappschuss vor die Nase gehalten wird. Als er in der Pressekonferenz in Berlin auf seinen hohen Sympathiewert angesprochen und gefragt wird, ob er nicht den selbsternannten Entertainer im White House ablösen wolle, schlägt er abwehrend die Hände vors Gesicht: „Ich kann mir vorstellen in einem Film Obama zu spielen – aber selbst in die Politik gehen? Nein!“