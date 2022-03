Willow Smith: Neues großes Tattoo für Tochter von Will Smith

Willow Smith, die Tochter von Hollywood-Stars Will und Jada Pinkett Smith, ist nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihren auffälligen Style bekannt. Nun präsentierte 21-Jährige ihren neuen Körperschmuck.

Willow Smith: Neues großes Tattoo am Arm

Mal lange, mal bunte und dann wieder komplett abrasierte Haare - Willow Smith zeigte bereits in der Vergangenheit gerne, dass sie viel Mut für Veränderungen besitzt. Bei ihrem Make-up ist die Sängerin auch gerne experimentell. So zeigte sie sich auf dem roten Teppich auch schon mit verschiedenen Mustern und Bemalungen am Körper und im Gesicht. Doch auch Tattoos hat die Promi-Tochter bereits einige. Nun kam ein neues dazu.