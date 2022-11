William und Kate: Showdown mit Meghan und Harry in den USA?

Nach dem Schaden, den Meghan und Harry durch ihre Aussagen über die Royal Family in Interviews - unter anderem gegenüber Oprah Winfrey - angerichtet haben, werden William und Kate versuchen, das Gleichgewicht in den US-amerikanischen Medien wieder herzustellen, spekulieren Royal-Kenner.

Auch die Netflix-Serie "The Crown" hat einige unrühmliche Momente des Hauses Windsor wiederbelebt, während die Königsfamilie bemüht ist, in der modernen Zeit weiterhin relevant zu bleiben. "Man könnte sagen, dass die königliche Familie, insbesondere in Bezug auf Amerika, in letzter Zeit einen etwas holprigen Weg hatte", sagte Joe Little, Chefredakteur des Majesty Magazine. "Sie haben im Zusammenhang mit 'The Crown' und auch dem Interview mit Oprah Winfrey, das sich nicht besonders gut auf das House of Windsor ausgewirkt hat, viel Kritik einstecken müssen, also denke ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, während sie in den USA sind, das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn dies überhaupt möglich ist."

William und Harry: Doch kein Waffenstillstand?

Royal-Experten haben zuvor wiederholt behauptet, dass ich William und Harry trotz des Todes ihrer Großmutter im September nach wie vor nicht nahe stehen sollen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth waren William, Kate, Harry und Meghan im Rahmen des Begräbnisses Ihrer Majestät erstmals seit Langem wieder zusammen aufgetreten. Das belastete Verhältnis der einstigen "Fab Four" scheint sich dadurch aber nicht gebessert zu haben. Während Meghans und Harrys Aufenthalt in Großbritannien soll der Frieden auch nur oberflächlicher Natur gewesen sein. Die Sussexes sollen vor und nach der Beerdigung der Queen auf Windsor William und Kate gemieden und außer bei formellen Anlässen keine Zeit mit dem Thronfolger und seiner Frau verbracht haben.