Reality-Star packt über angebliche Affäre mit Prinz Harry aus

"Wir haben angefangen zu wresteln und ich glaube, wir haben ungefähr 15 Minuten lang hin und her gerungen, als ich ihm gesagt habe, dass ich nach Hause gehen muss." Dann habe Harry sie an ihrer Hüfte vom Boden hochgehoben und sie gegen eine Wand gedrückt. "Er gab mir den unglaublichsten, leidenschaftlichsten Kuss, den ich je in meinem Leben hatte. Ich war absolut sprachlos", erzählte der Reality-Star. Daraufhin habe der Sohn von König Charles III, ganz Gentleman, darauf bestanden, Ommanney zu ihrem Haus zu begleiten, in dem sie mit ihren beiden Töchtern im Londoner Stadtteil Battersea wohnte.

Harry beendete Romanze abrupt

"Wir schrieben weiter SMS und ich sah ihn ungefähr eine Woche später in einer Bar in Kensington wieder", behauptet die ehemalige Flamme des Herzogs von Sussex. "Wir küssten uns wieder und Harry war sehr schmeichelhaft und sagte mir, wie schön ich sei. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen, immer in privaten Bars", so Ommanney.

Ihre Romanze endete jedoch abrupt, nachdem die Beziehung bekannt wurde. Nach zwei weiteren Dates soll Harry dann plötzlich seine Nummer geändert haben. Erst 2009 soll Catherine den Prinzen bei einem Polospiel auf Barbados wiedergetroffen haben, da war sie bereits erneut verheiratet. "Harry drängte sich an seinen Leibwächtern vorbei, um mich zu küssen und zu umarmen, und wir hatten ein großartiges Gespräch. Im Nachhinein ist es schade, dass wir nicht Freunde bleiben konnten", erinnerte sich Ommanney an das Wiedersehen mit Meghans Ehemann.

Dass sie in Prinz Harrys angekündigten Memoiren erwähnt werden wird, glaubt Catherine Ommanney aber nicht. "Ich bezweifle, dass ich in Harrys Buch vorkommen werde, denn ein Prinz kann nicht mit einer 34-jährigen zweifachen Mutter durchbrennen, das gehört sich einfach nicht", sagte sie.