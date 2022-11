Prinz William und Kate informieren Öffentlichkeit über tragischen Tod

Was sind MND-Erkrankungen?

Erkrankungen der Motoneuronen (MNDs), wie amyotrophe Lateralsklerose (ALS) oder spinale Muskelatrophie (SMA), sind chronische Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Dabei kommt es zu einer Schädigung der motorischen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark. Die Nerven regen die Muskeln nicht mehr zur Bewegung an. Der Abbau der Nervenzellen äußert sich in erster Linie als Muskelschwäche und Muskelschwund sowie in Schluck- und Sprachproblemen. Fast alle Patientinnen und Patienten sterben schon nach einigen Jahren an einer Lähmung der Atemmuskulatur. Weir setzte sich für die Forschung ein und gründete eine Wohltätigkeitsorganisation zugunsten von Betroffenen.