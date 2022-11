"Hartz und herzlich"-Star Lisa-Marie im Alter von 16 Jahren verstorben

"Hartz und herzlich"-Star Lisa-Marie ist tot, wie der Sender RTLzwei in einem am Freitag auf Instagram veröffentlichten Statement mitteilte. "Mit BestĂŒrzung haben wir heute aus Mannheim erfahren, dass Lisa-Marie aus "Hartz und herzlich" unerwartet verstorben ist. Unser tiefstes MitgefĂŒhl gilt vor allem ihren Eltern Marina und Florian sowie ihren Geschwistern. Wir wĂŒnschen der Familie Kraft und Halt in diesen schweren Zeiten", heißt es in dem Posting. Lisa-Marie wurde nur 16 Jahre alt.