Wieso Hochzeit mit Kate Williams enge Bindung zu Harry für immer zerstörte

Harry selbst hatte Kate einmal als "die Schwester, die ich nie hatte und die ich immer wollte" beschrieben, als er zu seiner Schwägerin noch ein inniges Verhältnis pflegte. Dennoch soll sich Williams Eheleben negativ auf seine Bindung zu dem heutigen Herzog von Sussex ausgewirkt haben. Harrys enge Beziehung zu William sei nach der Hochzeit mit Kate "nie mehr dieselbe gewesen", behauptet Brown.

In den vergangenen Jahren wurde berichtet, dass sich Harry ausgegrenzt gefühlt habe. Hinter der Fassade soll Harry mit der Situation als "fünftes Rad am Wagen" gehadert haben, behauptete ein Insider 2020. In seinen Memoiren, die im Jänner veröffentlicht worden waren, geht Harry ebenfalls auf seine zerrüttete Beziehung zu William ein, in dessen Schatten er stets gestanden habe.

Harry "trauerte um Wir-gegen-die-Welt-Bindung mit William"

In ihrem Buch "The Palace Papers" behauptet Tina Brown auch, dass sich die Beziehung zwischen Harry und William nach der Geburt von Prinzessin Charlotte im Jahr 2015 weiter verändert habe.

"Obwohl sie sich immer noch unglaublich nahe standen, Tür an Tür nebeneinander wohnten [im Kensington Palace], sich das gleiche Büro teilten und viel Zeit miteinander verbrachten, begann Harry, seiner einst engen Bindung zu seinem älteren Bruder nachzutrauern", schreibt Brown. Sie fügte hinzu: "Harry trauerte um seine Wir-gegen-die-Welt-Bindung mit William."

Je enger Williams Verhältnis zur Familie Middleton wurde, desto mehr habe sich Harry "vertrieben" gefühlt.

Weniger als zwei Jahre nach ihrem eigenen Hochzeitstag im Jahr 2018 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2020 von ihren königlichen Pflichten zurück.