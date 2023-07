Meghan und Harry könnten Luxus-Heim in Montecito bald hinter sich lassen

Britischen Medienberichten zufolge könnten Harry und Meghan aber schon ein neues Zuhause ins Auge gefasst haben. Derzeit würden sie überlegen, nach Malibu zu ziehen, schreibt The Express. Das Paar habe sich umgesehen und befinde sich in der Anfangsphase des Kaufs einer Villa in einer sehr begehrten Region, heißt es. Meghan kenne die Umgebung, weil sie als Kind dort gelebt habe.

Harry und Meghan bald DiCaprios Nachbarn?

Zahlreiche Stars wohnen in Malibu, darunter Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus und Charlize Theron. Eine namentlich nicht genannte Quelle verriet The Express, dass Harry und Meghan die Nähe zum Zentrum von Los Angeles und zu Beverly Hills wichtig sei. Ungewiss sei, ob sie ihr Haus in Montecito verkaufen wollen. Zuletzt hatten auch Gerüchte um eine Ehekrise die Runde gemacht.