William und Kate vor schwieriger Entscheidung über George und Charlotte

Am 31. August jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum 24. Mal. Es war das Jahr 1997, in dem sie auf tragische Weise bei einem Autounfall ums Leben kam. Dianas Sterbedatum wird vor allem für ihren Sohn Prinz William für immer bedeutsam sein - nicht nur weil es ihn daran erinnert, dass sein Leben damals von einem Moment auf den anderen eine dramatische Wende nahm, sondern britischen Medien zufolge auch, weil er und seine Frau Herzogin Kate entscheiden müssen, was und wie viel sie sie ihren Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) über den Tod ihrer Großmutter erzählen. Eine schwierige Entscheidung, die William und Kate offenbar mit Bedacht treffen. William hat dabei stets deutlich gemacht, dass er möchte, dass seine Kinder mit dem Wissen um Diana aufwachsen. Auch zum Muttertag im Frühjahr hatte sein Nachwuchs an seine Großmutter erinnert. "Ich liebe dich sehr und denke immer an dich", schrieb George auf seine Karte, die auf dem Instagram-Account von William und Kate veröffentlicht wurde. Auf die Rückseite malte er eine Landschaft. Charlotte malte auf ihre Karte ein buntes Herz und schrieb: "Papa vermisst dich". Louis schickte ebenfalls ein buntes Herz. Den Angaben bei Instagram zufolge basteln sie jedes Jahr Karten für Prinzessin Diana. Die Kinder haben ihre Großmutter nie kennengelernt.

Ende des royalen Traum(a)s

Ein weiteres trauriges Jubiläum jährte sich kürzlich: 25 Jahre Scheidung von Diana und Charles. "Queen befiehlt Scheidung" titelte das britische Boulevardblatt The Sun. Einige Monate später, am 28. August 1996, war es amtlich: Thronfolger Prinz Charles und Prinzessin Diana - das einstige Traumpaar der Royals in Großbritannien - waren geschieden. Eine Überraschung war das nicht. Die Idylle von der königlichen Vorzeigefamilie mit den beiden Söhnen William und Harry war schon viel früher zerbrochen. Das Paar lebte damals bereits seit mehr als vier Jahren in Trennung. Charles hatte öffentlich zugegeben, seine Frau betrogen zu haben, nachdem die Ehe "unwiederbringlich zerrüttet" war. Die Briten hatten sich längst damit abgefunden.

Ausschlag für den endgültigen Schritt war aber, dass sich Diana in einem Aufsehen erregenden BBC-Interview den Frust von der Seele redete. Das im Fernsehen zur besten Sendezeit ausgestrahlte Exklusiv-Gespräch lockte im November 1995 rund 23 Millionen Menschen in Großbritannien vor die Bildschirme. Diana beschrieb darin, wie sie sich in der medialen Dauerbeobachtung zuerst vom Königshaus alleine gelassen und dann nach der Trennung regelrecht sabotiert und gezielt in ihrem Ruf beschädigt fühlte - auch aus Neid auf ihre große Beliebtheit, wie sie fand. Sie äußerte zudem Zweifel an Charles' Fähigkeiten, eines Tages die Nachfolge seiner Mutter auf dem Thron antreten zu können.

"Wir waren zu dritt in dieser Ehe, deswegen war es ein bisschen eng", sagte sie in die Kamera. Sie bezog sich damit auf die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker-Bowles - ein unerhörter Tabubruch und zu viel für die Royals: Kurz darauf erhielt sie einen handgeschriebenen Brief von Queen Elizabeth II., in dem sie zur "baldigen Scheidung" aufgefordert wurde.

Mehr als 25 Jahre später stellte eine Untersuchung fest, dass Diana bei dem Interview ein Opfer von Manipulation geworden war. BBC-Reporter Martin Bashir hatte dem Bruder Dianas, Charles Spencer, gefälschte Kontoauszüge vorgelegt, die beweisen sollten, dass Diana von Menschen in ihrem Umfeld bespitzelt wird. Die Prinzessin, die als paranoid galt und überall Nebenbuhlerinnen und Verschwörungen gegen sich vermutete, fühlte sich dadurch bestätigt - und packte aus.