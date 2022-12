William und Kate: USA-Reise artet in (PR-)Krieg mit Sussexes aus

Prinz William und Herzogin Kate sind nach dem Tod von Queen Elizabeth II zum ersten Mal seit 2014 in die USA gereist. Gemeinsam mit seiner Frau Kate wird der Thronfolger in Boston am Freitag der Verleihung des "Earthshot"-Preises beiwohnen. Royal-Experten sind sicher, dass die USA- Reise des Paares zudem ein Versuch sei, das in den USA angeschlagene Image der Royal Family zu korrigieren, welches unter anderem durch Meghans und Harrys brisantes Interview mit Oprah Winfrey aber auch durch die Netflix Serie "The Crown" erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde.

William und Kate: USA-Reise von Trailer zu Sussex-Doku überschattet

"Man könnte sagen, dass die königliche Familie, insbesondere in Bezug auf Amerika, in letzter Zeit einen etwas holprigen Weg hatte", kommentierte Joe Little, Chefredakteur des Majesty Magazine, die Lage. "Sie haben im Zusammenhang mit 'The Crown' und auch dem Interview mit Oprah Winfrey, das sich nicht besonders gut auf das House of Windsor ausgewirkt hat, viel Kritik einstecken müssen, also denke ich, dass es eine gute Gelegenheit ist, während sie in den USA sind, das Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn dies überhaupt möglich ist."