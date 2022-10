William und Kate melden sich zum Thema Fehlgeburt auf Twitter

"Nehmen Sie sich diese #BabyLossAwarenessWeek einen Moment Zeit, um an all diejenigen zu denken, die von Fehlgeburten betroffen sind", schrieben William und Kate und rieten Betroffenen, sich professionelle Unterst├╝tzung zu suchen. "In diesem Thread gibt es Organisationen und Ressourcen, die Familien und Angeh├Ârigen, die es am dringendsten brauchen, Unterst├╝tzung und Beratung bieten."

Der Thronfolger und seine Frau f├╝gten die Kontaktdaten einer Organisation hinzu, die Familien unterst├╝tzt und Fachleute ausbildet, wenn ein Baby oder Kind jeden Alters stirbt oder im Sterben liegt und rieten, sich an die Organisation zu wenden, "wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt um ein Kind trauern musste".