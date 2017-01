William und Kate schotten sich in London ab

Während sie auf Anmer Hall die Abgeschiedenheit des Landlebens genossen, kommen auf Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) mit ihrem Umzug nach London härtere Zeiten zu.

Mehr Arbeit, weniger Privatsphäre

Sobald sie in den Kensington Palast umgesiedelt wurden, sollen Will und seine Frau neue berufliche Verpflichtungen übernehmen (Kurier.at berichtete). Auch in Sachen Sicherheit wird sich für die Royals so einiges ändern. In der Stadt sind Will und Kate dem Presserummel nämlich viel mehr ausgeliefert als am Land.

24.000 Euro für Nadelbaumzaun

Dagegen werden nun teure Vorkehrungen getroffen: Ein 250 Meter langer Zaun aus hohen Nadelbäumen soll helfen, das Ehepaar – und vor allem seine beiden Kinder George (3) und Charlotte (1) – vor neugierigen Blicken zu schützen. 24.000 Euro sollen die Bäume kosten, die von Steuern finanziert und nun auf dem Grundstück vor dem Westflügel des Palastes gepflanzt werden, um die Privatsphäre der königlichen Familie zu garantieren.

Ein Sprecher des Palastes rechtfertigte die Ausgaben damit, dass es ganz normal sei, der britischen Königsfamilie durch eine Anreihung hoher Bäume mehr Privatsphäre und Sicherheit zu gewähren.

Beliebtes Touristen-Ziel

Das neue Heim von William und Catherine befindet sich in einer exklusiven Nachbarschaft: Die Straße, die auch als "Milliardärs-Reihe" bekannt ist, ist ein beliebter Touristen-Hotspot. Hier befinden sich einige der teuersten Häuser Großbritanniens, darunter zahlreiche internationale Botschaften, die zum Teil über 100 Millionen Euro wert sind.

Die hohen Bäume sollen es Touristen künftig unmöglich machen, das Ehepaar und seine Kinder zu sehen.

Und auch den Paparazzi dürfte der neue Zaun die Arbeit erschweren. Dass Fotografen private Bilder von den Royals schießen, wie jene von Prinz George beim Baden im Pool vor einiger Zeit, dürfte durch den Schutzwall jedenfalls verhindert werden.

