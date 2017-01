Der britische Prinz William beendet im Sommer seine Arbeit als Hubschrauberpilot für eine gemeinnützige Organisation und widmet sich fortan ganz seiner Rolle als Adelsspross.

Mehr royale Pflichten für William

Wie der königliche Palast am Freitag mitteilte, wird William verstärkt seine Großmutter, Königin Elizabeth II., bei deren Schirmherrschaften unterstützen. Das bedeute, dass der Prinz, seine Frau Kate und ihre beiden Kinder, George und Charlotte, von ihrer Privatresidenz Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk in den Londoner Kensington-Palast umziehen.

George werde ab September in die Schule gehen, hieß es weiter. Die Queen kommt jedes Jahr hunderten offiziellen Verpflichtungen nach. Im Dezember hatte der Buckingham Palace angekündigt, dass die 90-jährige Monarchin das Patronat über 25 Organisationen und wohltätige Vereinigungen an andere Familienmitglieder - darunter William und Kate - abgeben werde.

Mehr Arbeit auch für Kate

William soll sich künftig unter anderem um die walisische Rugby-Union kümmern. Und auch Kate wird mehr arbeiten müssen: Sie übernimmt den Vorsitz der Tennis-Turniere in Wimbledon und wird die Queen außerdem als Vorsitzende der Kinderhilfsorganisation Save the Children UK, Barnardo’s und NSPCC ersetzen.

"Jetzt setzt Ihre Majestät darauf, dass William und Kate für sie in die Bresche springen", sagte ein Palastinsider. "Sobald die beiden in London wohnen, geht’s richtig los."

Auch für Sohn George beginnt am September der Ernst des Lebens: In der exklusiven Vorschule Wetherby in Notting Hill wird er - wie einst schon Prinz William und sein Onkel Harry – standesgemäßes Benehmen erlernen.

