Harry: "William und Kate hatten auch unter meinem Vater und Camilla zu leiden"

Prinz Harrys Autobiografie mit dem englischen Titel "Spare" (deutsche Fassung: "Reserve") erscheint am 10. Januar. Zur Veröffentlichung seines Buches hat der Herzog von Sussex dem britischen Sender ITV ein ausführliches Interview gegeben. Darin beteuerte, seinen Vater Charles und seinen Bruder William zu lieben und er habe nie vorgehabt, seiner Familie zu schaden. Dennoch wolle er die Wahrheit sagen, darüber, was zu seinem Ausstieg aus der ersten Reihe der Royals geführt hat.

Royal Family geht "mit dem Teufel ins Bett"

"Nach vielen, vielen Jahren, in denen Lügen über mich und meine Familie verbreitet wurden, kommt ein Punkt, an dem – um noch einmal auf die Beziehung zwischen bestimmten Mitgliedern der Familie und der Boulevardpresse zurückzukommen – diese bestimmten Mitglieder beschlossen haben, mit dem Teufel ins Bett zu gehen, um ihr Image zu rehabilitieren", prangerte Prinz Harry die Royal Family an.

Eine Zusammenarbeit der einzelnen PR-Büros mit der Presse, zum Leidwesen anderer Beteiligter, scheint keine Seltenheit in Königshaus zu sein, in dem ein jeder auf sein öffentliches Image bedacht ist. Über die vermeintlichen Machenschaften hinter den Palastmauern hatte der Herzog von Sussex auch vor Kurzem in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" berichtet.