Prinz William: "Dies ist ein Moment der Hoffnung, nicht der Angst"

Dabei handelt es sich um Gewinner eines vom ältesten Queen-Enkels ausgelobten Umweltpreises. "Dies ist ein Moment der Hoffnung, nicht der Angst", sagte William in einem am Samstag veröffentlichten Trailer. Deshalb habe er den Earthshot-Preis ins Leben gerufen, "den ehrgeizigsten Umweltpreis der Geschichte". Notwendig sei "ein Jahrzehnt der Handlung", um die Erde zu reparieren, so William.