Prinz Charles' unkönigliche Eigenart beim Mittagessen

Viele Briten sehen Thronfolger Prinz Charles als liebenswerten Exzentriker - unter anderem machte er schon Schlagzeilen mit dem Geständnis, mit seinen Pflanzen zu reden. Bei Themen, die ihm am Herzen liegen, nimmt er kein Blatt vor den Mund, ob es sich um "humane" Architektur, alternative Medizin, Umweltschutz oder Bio-Landwirtschaft handelt. Dabei ließ er es gelegentlich an der im britischen Königshaus üblichen politischen Neutralität mangeln.

Keine Zeit für Mittagspause

Auch bei seiner Ernährung soll Charles bestimmte Eigenheiten haben. So behauptet der Journalist Gordon Rayner im Telegraph, dass Charles stets auf seinen "Lunch" verzichte. "Mittagessen wird als Luxus angesehen, der seiner Arbeit im Weg steht, also nimmt er ein spätes Frühstück zu sich und arbeitet dann durch." Dies habe Rayner am eigenen Leibe erfahren, als er eine Tour des Thronfolgers begleitete. Sein Personal habe sich mit Snacks versorgen müssen, die zwischendurch konsumiert werden mussten.