"Zu Hause einfach William und Kate": Zehn Jahre royales Teamwork

Nur selten sieht man die jüngere Schwester von Irgendwann-einmal-König Prinz George (7) in der Öffentlichkeit. Zum Geburtstag wird es vermutlich ein neues offizielles Bild der Prinzessin geben, fotografiert von Mutter Kate - wie schon vom jüngsten Sohn Prinz Louis zu dessen drittem Geburtstag am vorigen Freitag. Auch ein neues Porträt der Eltern ist denkbar.

Zurück zur Rosenhochzeit: Laut Mirror will die BBC eine Dokumentation über die Feier am 29. April 2011 ausstrahlen. Aus aller Welt werden Glückwünsche eintreffen.